04.07.2025
Смотреть онлайн Jay Fairclough - Hung-Yi Yeh 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Jay Fairclough — Hung-Yi Yeh . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:4, 6:3)
(6:4, 6:3)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Jay Fairclough - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Jay Fairclough - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Jay Fairclough - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jay Fairclough - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Jay Fairclough - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Jay Fairclough - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
83%
68%
Реализация брейк - пойнтов
22%
0%
Комментарии к матчу