02.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Mogyorod: Франциска Шидат — Norina Bak Szabo . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Mogyorod
Завершен
(6:0, 7:5)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Norina Bak Szabo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Norina Bak Szabo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Norina Bak Szabo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Norina Bak Szabo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Norina Bak Szabo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Франциска Шидат - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Франциска Шидат - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
63%
56%
Реализация брейк - пойнтов
55%
15%
