02.07.2025
Смотреть онлайн Chanta/Sornlaksup - Fan/Gao 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan MD: Chanta/Sornlaksup — Fan/Gao . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 13:02 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan MD
Завершен
(6:2, 5:1)
(6:2, 5:1)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fan/Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Chanta/Sornlaksup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Chanta/Sornlaksup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Fan/Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Chanta/Sornlaksup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Fan/Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Chanta/Sornlaksup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Chanta/Sornlaksup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
74%
48%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
Комментарии к матчу