02.07.2025
Смотреть онлайн Нурия Бранкаччио - Elena Ruxandra Bertea 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest: Нурия Бранкаччио — Elena Ruxandra Bertea . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Bucharest
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Elena Ruxandra Bertea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Elena Ruxandra Bertea - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
57%
54%
Реализация брейк - пойнтов
55%
40%
Комментарии к матчу