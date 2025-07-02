02.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest: Андреа Лазаро Гарсия — Хлоя Пакет . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Bucharest
Завершен
(7:6, 5:7, 6:4)
2 : 1
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Хлоя Пакет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Хлоя Пакет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Хлоя Пакет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 31 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Хлоя Пакет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 34 - Андреа Лазаро Гарсия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 35 - Андреа Лазаро Гарсия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
51%
49%
Реализация брейк - пойнтов
91%
59%
