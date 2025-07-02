02.07.2025
Смотреть онлайн Катажина Кава - Юлия Риера 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest: Катажина Кава — Юлия Риера . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Bucharest
Завершен
(7:5, 6:0)
(7:5, 6:0)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Катажина Кава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Катажина Кава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Катажина Кава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
6
6
Выигрыш первой подачи
71%
47%
Реализация брейк - пойнтов
38%
40%
Комментарии к матчу