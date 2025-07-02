02.07.2025
Смотреть онлайн Matteo Covato - Marc Van Der Merwe 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Hillcrest: Matteo Covato — Marc Van Der Merwe . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Hillcrest
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Matteo Covato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Matteo Covato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Matteo Covato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Matteo Covato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
59%
67%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
