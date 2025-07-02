Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.07.2025

Смотреть онлайн Matteo Covato - Marc Van Der Merwe 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Hillcrest: Matteo CovatoMarc Van Der Merwe . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Hillcrest
Matteo Covato
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
02 июля 2025
Marc Van Der Merwe
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Matteo Covato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Matteo Covato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Matteo Covato - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Matteo Covato - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Marc Van Der Merwe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Marc Van Der Merwe - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
4
1
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
59%
67%
Реализация брейк - пойнтов
25%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Кальяри Кальяри
Милан Милан
2 Января
22:45
Тулуза Тулуза
Ланс Ланс
2 Января
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Хетафе Хетафе
2 Января
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Милан Милан
2 Января
22:30
Берлин Айсберен Берлин Айсберен
Лёвен Лёвен
2 Января
21:30
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
2 Января
21:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
BC Dubai BC Dubai
2 Января
22:45
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
Дрезден Дрезден
2 Января
21:30
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
Швеннингер Швеннингер
2 Января
21:30
Кёльнер Кёльнер
Тайгерз Тайгерз
2 Января
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA