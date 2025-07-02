02.07.2025
Смотреть онлайн Даниил Сарксян - Алексей Алещев 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Hillcrest: Даниил Сарксян — Алексей Алещев . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Hillcrest
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Алексей Алещев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Алексей Алещев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алексей Алещев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Даниил Сарксян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алексей Алещев - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
61%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу