02.07.2025
Мин Лиу - Мария Тома 02.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Мин Лиу — Мария Тома . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(7:5, 7:5)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Мин Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Мин Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Мин Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Мин Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мин Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мин Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мин Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мин Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Мин Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Мин Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Мин Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Мария Тома - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Мария Тома - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Мин Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Мин Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Мин Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
58%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
60%
