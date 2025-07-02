02.07.2025
Смотреть онлайн Марие Вилле - Maryia Nikitsenka 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Марие Вилле — Maryia Nikitsenka . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марие Вилле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Марие Вилле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Maryia Nikitsenka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Марие Вилле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Марие Вилле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Maryia Nikitsenka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Maryia Nikitsenka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Марие Вилле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Maryia Nikitsenka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Марие Вилле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Maryia Nikitsenka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Марие Вилле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Марие Вилле - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
68%
48%
Реализация брейк - пойнтов
83%
67%
Комментарии к матчу