02.07.2025
Смотреть онлайн Мария Берген - Uladzislava Famina 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Мария Берген — Uladzislava Famina . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:2, 6:7, 6:2)
(6:2, 6:7, 6:2)
2 : 1
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Берген - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Uladzislava Famina - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Uladzislava Famina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Uladzislava Famina - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Uladzislava Famina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мария Берген - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Uladzislava Famina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Uladzislava Famina - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Uladzislava Famina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Uladzislava Famina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Uladzislava Famina - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Uladzislava Famina - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
8
8
Выигрыш первой подачи
64%
58%
Реализация брейк - пойнтов
57%
36%
Комментарии к матчу