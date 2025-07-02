02.07.2025
Смотреть онлайн Сара Микаса - Роман Лонгевиль 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Сара Микаса — Роман Лонгевиль . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(5:7, 0:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Сара Микаса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Сара Микаса - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сара Микаса - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сара Микаса - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сара Микаса - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Роман Лонгевиль - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Роман Лонгевиль - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
9
3
Выигрыш первой подачи
68%
67%
Реализация брейк - пойнтов
12%
56%
Комментарии к матчу