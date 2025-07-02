02.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Анджела Лазаревич — Анна Кубарева . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Анна Кубарева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Анна Кубарева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Анна Кубарева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Анна Кубарева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Анна Кубарева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Анджела Лазаревич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Анна Кубарева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Анджела Лазаревич - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
68%
60%
Реализация брейк - пойнтов
40%
67%
