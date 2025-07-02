02.07.2025
Смотреть онлайн Kaat Coppez - Фернанда Рейн Контрерас 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kursumlijska Banja: Kaat Coppez — Фернанда Рейн Контрерас . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 6:3)
(6:3, 6:3)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фернанда Рейн Контрерас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Kaat Coppez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Kaat Coppez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kaat Coppez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Фернанда Рейн Контрерас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Kaat Coppez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Фернанда Рейн Контрерас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Kaat Coppez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Kaat Coppez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kaat Coppez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Фернанда Рейн Контрерас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Фернанда Рейн Контрерас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kaat Coppez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Фернанда Рейн Контрерас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Kaat Coppez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Kaat Coppez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Kaat Coppez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kaat Coppez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
57%
44%
Реализация брейк - пойнтов
50%
57%
Комментарии к матчу