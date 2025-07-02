02.07.2025
Смотреть онлайн Самуэль Пиери - Бор Артнак 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Store: Самуэль Пиери — Бор Артнак . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Store
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Самуэль Пиери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Самуэль Пиери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Бор Артнак - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Самуэль Пиери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Бор Артнак - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Бор Артнак - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
59%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
