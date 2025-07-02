02.07.2025
Смотреть онлайн Лука Кастаньола - Лун Обрул 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Store: Лука Кастаньола — Лун Обрул . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Store
Завершен
(6:1, 6:0)
(6:1, 6:0)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Лун Обрул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Лука Кастаньола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лука Кастаньола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
68%
32%
Реализация брейк - пойнтов
78%
100%
Комментарии к матчу