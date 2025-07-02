02.07.2025
Смотреть онлайн Франсуа Мусителли - Луис Дюссин 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Ajaccio: Франсуа Мусителли — Луис Дюссин . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
ITF M25 Ajaccio
(6:3, 2:6, 1:6)
02 июля 2025
Гейм 1 - Франсуа Мусителли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Луис Дюссин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Луис Дюссин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Луис Дюссин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Франсуа Мусителли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Франсуа Мусителли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Франсуа Мусителли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Франсуа Мусителли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Франсуа Мусителли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Луис Дюссин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Франсуа Мусителли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Луис Дюссин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Луис Дюссин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Луис Дюссин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Франсуа Мусителли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Луис Дюссин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Луис Дюссин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Луис Дюссин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Франсуа Мусителли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Луис Дюссин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Луис Дюссин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Луис Дюссин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Луис Дюссин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Луис Дюссин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
57%
60%
Реализация брейк - пойнтов
40%
62%
