02.07.2025
Смотреть онлайн Рафаэль Ваксманн - Робин Бертранд 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Ajaccio: Рафаэль Ваксманн — Робин Бертранд . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Ajaccio
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Робин Бертранд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Рафаэль Ваксманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Робин Бертранд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Робин Бертранд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Рафаэль Ваксманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Робин Бертранд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Робин Бертранд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Робин Бертранд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
7
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
41%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
