Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Николас Тепмахк — Бора Сенгул . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(7:5, 7:6)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Бора Сенгул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Бора Сенгул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Николас Тепмахк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Николас Тепмахк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Николас Тепмахк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Бора Сенгул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Николас Тепмахк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Николас Тепмахк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Николас Тепмахк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Бора Сенгул - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
64%
60%
Реализация брейк - пойнтов
100%
29%
