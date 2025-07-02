02.07.2025
Смотреть онлайн Николин Гуллаксен - Oliwia Orlinska 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Николин Гуллаксен — Oliwia Orlinska . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 05.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 05
UTR Pro Olomouc Women
Завершен
(5:7, 2:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Николин Гуллаксен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Николин Гуллаксен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Oliwia Orlinska - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Oliwia Orlinska - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
50%
55%
Реализация брейк - пойнтов
44%
30%
