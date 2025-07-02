02.07.2025
Смотреть онлайн Charles Chen - Акира Сантильян 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Charles Chen — Акира Сантильян . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 08:01 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Charles Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Charles Chen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Charles Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Charles Chen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Charles Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Charles Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Charles Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Акира Сантильян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
5
4
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
70%
77%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
