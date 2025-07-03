03.07.2025
Смотреть онлайн David Schwarc - Адам Джурайда 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: David Schwarc — Адам Джурайда . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 01.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 01
UTR Pro Olomouc
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Адам Джурайда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Адам Джурайда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - David Schwarc - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - David Schwarc - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - David Schwarc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Адам Джурайда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Адам Джурайда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - David Schwarc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - David Schwarc - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Адам Джурайда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - David Schwarc - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Адам Джурайда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Адам Джурайда - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
62%
68%
Реализация брейк - пойнтов
100%
56%
