02.07.2025
Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вишая Тронгчароенчаикул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Ян Бай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Вишая Тронгчароенчаикул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ян Бай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ян Бай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
83%
72%
Реализация брейк - пойнтов
31%
50%
