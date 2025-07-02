02.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Kenzhibayeva/Lansere — Hou/Wang . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 11:41 по московскому времени .
ITF W15 Maanshan WD
(6:3, 3:6, 1:0)
2 : 1
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hou/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Hou/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Hou/Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Hou/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Hou/Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Hou/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Hou/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Hou/Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Kenzhibayeva/Lansere - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kenzhibayeva/Lansere - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Hou/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
71%
53%
Реализация брейк - пойнтов
40%
80%
