02.07.2025
Смотреть онлайн Huang J / Li Y - Deeperm/Zelinskaya 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Huang J / Li Y — Deeperm/Zelinskaya . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 11:12 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan WD
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Deeperm/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Huang J / Li Y - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Deeperm/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Huang J / Li Y - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Deeperm/Zelinskaya - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Huang J / Li Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Huang J / Li Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
80%
62%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
Комментарии к матчу