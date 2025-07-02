02.07.2025
Смотреть онлайн Isomura/Tanuma - Honda/Sach 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo MD: Isomura/Tanuma — Honda/Sach . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:25 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo MD
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Isomura/Tanuma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Honda/Sach - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Isomura/Tanuma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Isomura/Tanuma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Isomura/Tanuma - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Isomura/Tanuma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Isomura/Tanuma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Isomura/Tanuma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Isomura/Tanuma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Isomura/Tanuma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Isomura/Tanuma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Isomura/Tanuma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Isomura/Tanuma - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
82%
54%
Реализация брейк - пойнтов
56%
0%
Комментарии к матчу