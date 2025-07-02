02.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo MD: Adachi/Shin — Kawahashi/Lee . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 11:35 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo MD
Завершен
(6:4, 5:7, 0:1)
1 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Adachi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Adachi/Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kawahashi/Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Adachi/Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kawahashi/Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Adachi/Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kawahashi/Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Adachi/Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kawahashi/Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Adachi/Shin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Adachi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kawahashi/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Kawahashi/Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kawahashi/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Adachi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Adachi/Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Kawahashi/Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Kawahashi/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Adachi/Shin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Adachi/Shin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Kawahashi/Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Kawahashi/Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
4
Выигрыш первой подачи
53%
65%
Реализация брейк - пойнтов
36%
44%
