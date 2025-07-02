02.07.2025
Смотреть онлайн Тереза Полакова - Мартина Марусинова 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Тереза Полакова — Мартина Марусинова . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 06.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 06
UTR Pro Olomouc Women
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Тереза Полакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Тереза Полакова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Мартина Марусинова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Мартина Марусинова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мартина Марусинова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Тереза Полакова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мартина Марусинова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Мартина Марусинова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Тереза Полакова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мартина Марусинова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
45%
73%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу