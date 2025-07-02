Смотреть онлайн Фангран Тянь - Kallista Liu 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Фангран Тянь — Kallista Liu . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .