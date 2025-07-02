02.07.2025
Смотреть онлайн Фангран Тянь - Kallista Liu 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Фангран Тянь — Kallista Liu . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(6:1, 5:0)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Kallista Liu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Фангран Тянь - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Фангран Тянь - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Фангран Тянь - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
79%
31%
Реализация брейк - пойнтов
86%
33%
