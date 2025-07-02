02.07.2025
Смотреть онлайн Ya-Yi Янг - БоЯнг Джеонг 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Ya-Yi Янг — БоЯнг Джеонг . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
ITF W15 Hong Kong
(7:6, 2:6, 0:6)
02 июля 2025
Гейм 1 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ya Yi Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - БоЯнг Джеонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - БоЯнг Джеонг - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Ya-Yi Янг
БоЯнг Джеонг
0 побед
1 победа
0%
100%
17.08.2025
БоЯнг Джеонг
2:0
Ya-Yi Янг
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
4
9
Выигрыш первой подачи
47%
66%
Реализация брейк - пойнтов
44%
75%
