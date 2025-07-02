02.07.2025
Смотреть онлайн Чанджун Ким - Кокоро Изомура 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Чанджун Ким — Кокоро Изомура . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo
Завершен
(4:6, 6:4, 6:6)
1 : 1
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кокоро Изомура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Кокоро Изомура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кокоро Изомура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Кокоро Изомура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Чанджун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Чанджун Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Кокоро Изомура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Чанджун Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Кокоро Изомура - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
8
8
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
71%
77%
Реализация брейк - пойнтов
40%
67%
