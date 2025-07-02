02.07.2025
Смотреть онлайн Сора Фукуда - Хикару Сираиси 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Сора Фукуда — Хикару Сираиси . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 11:02 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo
Завершен
(4:6, 2:5)
(4:6, 2:5)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сора Фукуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Хикару Сираиси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Сора Фукуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сора Фукуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хикару Сираиси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Хикару Сираиси - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
61%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу