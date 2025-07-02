Смотреть онлайн Сора Фукуда - Хикару Сираиси 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Сора Фукуда — Хикару Сираиси . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 11:02 по московскому времени .