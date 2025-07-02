Фрибет 15000₽
02.07.2025

Смотреть онлайн Хиромаса Кояма - Tai Leonard Sach 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Хиромаса КоямаTai Leonard Sach . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Tokyo
Хиромаса Кояма
Завершен
(6:7, 7:6, 5:1)
2 : 1
02 июля 2025
Tai Leonard Sach
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Хиромаса Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Хиромаса Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Хиромаса Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Хиромаса Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Tai Leonard Sach - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Хиромаса Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 29 - Tai Leonard Sach - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Хиромаса Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Хиромаса Кояма - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Хиромаса Кояма - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
58%
55%
Реализация брейк - пойнтов
58%
45%
Комментарии к матчу
