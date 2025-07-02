Томас Куэсада Перес

Текстовая трансляция

Гейм 1 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Tomas Q Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 8 - Войтех Петр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Войтех Петр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Tomas Q Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Tomas Q Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 15-40