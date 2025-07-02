02.07.2025
Смотреть онлайн Томас Куэсада Перес - Войтех Петр 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Томас Куэсада Перес — Войтех Петр . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 01.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 01
UTR Pro Olomouc
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Tomas Q Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Войтех Петр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Войтех Петр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Tomas Q Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Tomas Q Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Tomas Q Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
53%
80%
Реализация брейк - пойнтов
40%
75%
Комментарии к матчу