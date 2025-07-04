04.07.2025
Смотреть онлайн Лукас Велик - Войтех Петр 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc: Лукас Велик — Войтех Петр . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:55 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 01.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 01
UTR Pro Olomouc
Завершен
(5:7, 5:7)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лукас Велик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Войтех Петр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лукас Велик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лукас Велик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Лукас Велик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лукас Велик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Войтех Петр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Лукас Велик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Лукас Велик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лукас Велик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Войтех Петр - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Лукас Велик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Лукас Велик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Войтех Петр - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Войтех Петр - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
59%
59%
Реализация брейк - пойнтов
67%
60%
