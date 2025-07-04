04.07.2025
Смотреть онлайн Kiara Zabkova - Valentina Vachkova 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Kiara Zabkova — Valentina Vachkova . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 05.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 05
UTR Pro Olomouc Women
Завершен
(4:6, 7:5, 6:1)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kiara Zabkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Valentina Vachkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Valentina Vachkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Kiara Zabkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Kiara Zabkova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Kiara Zabkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Kiara Zabkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
61%
52%
Реализация брейк - пойнтов
47%
36%
Комментарии к матчу