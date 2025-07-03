03.07.2025
Смотреть онлайн Kristyna Damaskova - Valentina Vachkova 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Kristyna Damaskova — Valentina Vachkova . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 06.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 06
UTR Pro Olomouc Women
Завершен
(1:6, 6:1, 6:4)
2 : 1
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Valentina Vachkova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Valentina Vachkova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
70%
69%
Реализация брейк - пойнтов
100%
38%
