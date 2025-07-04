04.07.2025
Смотреть онлайн Kristyna Damaskova - Nikola Koprivova 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Kristyna Damaskova — Nikola Koprivova . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 05.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 05
UTR Pro Olomouc Women
Завершен
(6:1, 7:5)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Nikola Koprivova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Nikola Koprivova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Nikola Koprivova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Nikola Koprivova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Nikola Koprivova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Nikola Koprivova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kristyna Damaskova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Kristyna Damaskova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
61%
50%
Реализация брейк - пойнтов
55%
50%
