04.07.2025
Смотреть онлайн Арджун Мехротра - Хииро Сакамото 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Арджун Мехротра — Хииро Сакамото . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(3:6, 0:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Арджун Мехротра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Хииро Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хииро Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Хииро Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
28%
74%
Реализация брейк - пойнтов
33%
83%
Комментарии к матчу