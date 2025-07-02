02.07.2025
Смотреть онлайн Арджун Мехротра - Hung-Yi Yeh 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Арджун Мехротра — Hung-Yi Yeh . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:2, 6:2)
(6:2, 6:2)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арджун Мехротра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Арджун Мехротра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Арджун Мехротра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Hung-Yi Yeh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Арджун Мехротра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Арджун Мехротра - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
90%
51%
Реализация брейк - пойнтов
31%
0%
Комментарии к матчу