02.07.2025
Смотреть онлайн Нагоми Хигашитани - Киока Кубо 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Нагоми Хигашитани — Киока Кубо . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:3, 2:6, 1:6)
1 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Киока Кубо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Нагоми Хигашитани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Нагоми Хигашитани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Киока Кубо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Киока Кубо - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
0
Выигрыш первой подачи
55%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу