04.07.2025
Смотреть онлайн Semen Batin - Банг Шуо Инь 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Semen Batin — Банг Шуо Инь . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:35 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 7.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 7
UTR Pro Taiwan
Неявка команды
(Победитель: Банг Шуо Инь)
- : -
04 июля 2025
Комментарии к матчу