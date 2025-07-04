04.07.2025
Смотреть онлайн Элина Неплий - И Вэнь Ван 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Элина Неплий — И Вэнь Ван . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 06:55 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - И Вэнь Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Элина Неплий - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - И Вэнь Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Элина Неплий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Элина Неплий - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
62%
57%
Реализация брейк - пойнтов
62%
25%
