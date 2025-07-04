04.07.2025
Смотреть онлайн Кара Корхонен - Алиса Кюммель 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Кара Корхонен — Алиса Кюммель . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(2:6, 6:2, 4:6)
(2:6, 6:2, 4:6)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 26 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
6
Выигрыш первой подачи
47%
65%
Реализация брейк - пойнтов
44%
62%
Комментарии к матчу