Текстовая трансляция

Гейм 1 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 5 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Кара Корхонен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 16 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Алиса Кюммель - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 19 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 22 - Алиса Кюммель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 23 - Алиса Кюммель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40