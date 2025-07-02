02.07.2025
Смотреть онлайн Tzeng Mu-Jie - Анге Оби Каджуру 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Tzeng Mu-Jie — Анге Оби Каджуру . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 09:35 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Mu Jie Tzeng - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Mu Jie Tzeng - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Анге Оби Каджуру - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Анге Оби Каджуру - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
48%
55%
Реализация брейк - пойнтов
33%
55%
