04.07.2025
Смотреть онлайн Chen-Yu Lu - Christopher Kosei Ono 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Chen-Yu Lu — Christopher Kosei Ono . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 08:25 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Chen-Yu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Christopher Kosei Ono - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Christopher Kosei Ono - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
67%
84%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
Комментарии к матчу