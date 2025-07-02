02.07.2025
Смотреть онлайн Chen-Yu Lu - Satoru Nakajima 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Chen-Yu Lu — Satoru Nakajima . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 8.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 8
UTR Pro Taiwan
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chen-Yu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Chen-Yu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Satoru Nakajima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Chen-Yu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Satoru Nakajima - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Satoru Nakajima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Chen-Yu Lu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Chen-Yu Lu - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
76%
54%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
