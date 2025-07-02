02.07.2025
Смотреть онлайн Finley Dyer - Туту Маршалл 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan: Finley Dyer — Туту Маршалл . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 06:35 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 1
UTR Pro Taiwan
Неявка команды
(Победитель: Finley Dyer)
- : -
02 июля 2025
Комментарии к матчу