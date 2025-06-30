30.06.2025
Смотреть онлайн Сара Сучанкова - Анге Оби Каджуру 30.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Сара Сучанкова — Анге Оби Каджуру . Начало встречи 30 июня 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 5.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 5
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
30 июня 2025
Комментарии к матчу