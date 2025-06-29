29.06.2025
Смотреть онлайн Мейки Гуо - Chenting Zhu 29.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Мейки Гуо — Chenting Zhu . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
29 июня 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Chenting Zhu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Chenting Zhu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мейки Гуо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Chenting Zhu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Chenting Zhu - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
52%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу